На початку матчу Динамо - Шахтар на НСК Олімпійському "гірників" спробували вивести з себе, викинувши з дронів на їх половину поля іграшкових сов.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року на матчі Динамо і Шахтаря виник расистський скандал. Півзахисникові "гірників" Тайсону, офіційним особам і багатьом уболівальникам як на стадіоні так і біля екранів телевізорів здалося, що ультрас киян імітують звуки мавп, коли гравець торкався м'яча.

Самі ж фанати Динамо стверджували, що імітували звуки північних плямистих сов, які знаходяться на межі вимирання.