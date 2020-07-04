Мораес: Хацкевич зобов’язав гравців Динамо не тиснути мені руку

Джерело - Чемпіон.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес назвав причину, чому гравці Динамо не тиснули йому руку після його переходу в стан "гірників".
Про це розповів сам футболіст.
"Деякі гравці мені потім подзвонили і попросили вибачення. Вони сказали, що у них був передматчевий збір, на якому Хацкевич сказав їм, щоб вони зі мною не віталися. Була така установка. Можливо, таким способом хотіли вплинути на мій психологічний стан, щоб я засмутився і щось зробив неправильно.
Якби це було рішення самих гравців, я б дуже розчарувався. Але через те, що це була вказівка згори, я навіть не засмутився. Навіть зрадів, що хлопці потім подзвонили мені і пояснили, що сталося. Це показало мені ту доброту і дружність, яку хлопці до мене проявили, що наша дружба триває. Дзвонили і іноземні футболісти, і українці", - сказав Мораес.
Раніше, Мораес вказав причину переходу у Шахтар.