Мораес: Хацкевич зобов’язав гравців Динамо не тиснути мені руку

Жуніор Мораес прокоментував матчі з Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес назвав причину, чому гравці Динамо не тиснули йому руку після його переходу в стан "гірників".

Про це розповів сам футболіст.

"Деякі гравці мені потім подзвонили і попросили вибачення. Вони сказали, що у них був передматчевий збір, на якому Хацкевич сказав їм, щоб вони зі мною не віталися. Була така установка. Можливо, таким способом хотіли вплинути на мій психологічний стан, щоб я засмутився і щось зробив неправильно. Якби це було рішення самих гравців, я б дуже розчарувався. Але через те, що це була вказівка ​​згори, я навіть не засмутився. Навіть зрадів, що хлопці потім подзвонили мені і пояснили, що сталося. Це показало мені ту доброту і дружність, яку хлопці до мене проявили, що наша дружба триває. Дзвонили і іноземні футболісти, і українці", - сказав Мораес.

Раніше, Мораес вказав причину переходу у Шахтар.