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Богунов розкритикував суддівство у грі з Ворсклою

Сьогодні 15:25 908 0
Ярослав Богунов прокоментував матч з Ворсклою
Богунов розкритикував суддівство у грі з Ворсклою
#ФК Львів, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник ФК Львів Ярослав Богунов обурений непослідовністю арбітрів у матчах проти його команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Я просто не розумію, як трактують епізоди. Я дивлюся матчі чемпіонатів Англії та Іспанії, там будь-яка рука – пенальті. У нас цього не ставлять. Якось по-різному судді трактують. Нехай це буде на їхній совісті.

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Він після матчу говорить: "Я не побачив". А мені від цього що? Ти не побачив, а команда залишилася без очок. Ми поїхали додому, нам накидали повну торбу, а ти не побачив. Ось і весь футбол.

Рука була, я бачив. Її ж нікуди не прибереш. Коли ми грали з Зорею, наш гравець котився і м'яч потрапив йому в руку. Він же не міг прибрати її нікуди. Так і тут: людина котилась, а м'яч потрапив їй у руку. Подвійні стандарти", - розповів Богунов.

Нагадаємо, Львів не зміг переграти молодь Ворскли у 29 турі УПЛ.

 

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