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Сетьєн різко відреагував про майбутнє Мессі у Барселоні

Сьогодні 14:48 1303 0
Кіке Сетьєн прокоментував можливий відхід Ліонеля Мессі із Барселони
Сетьєн різко відреагував про майбутнє Мессі у Барселоні
#Мессі, #Сетьєн, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн різко відреагував на інформацію про можливий відхід Ліонеля Мессі з клубу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я не збираюся думати про майбутнє Мессі, тому що я нічого не чув особисто від нього на цю тему. Я не хочу зациклюватися на майбутньому Мессі, це не моя справа.

Я повторюю, що все інше – це спекуляція, в яку я не вступаю, це те, для чого потрібні ви (журналісти – прим.). Я беру участь лише в тому, що стосується мене. Мессі завжди знає, що йому потрібно робити, і я не думаю, що вік впливає на нього. Я бачу його таким самим, як і раніше", – розповів Сетьєн.

Нагадаємо, Мессі може перейти у Манчестер Сіті.

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