Сетьєн різко відреагував про майбутнє Мессі у Барселоні

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн різко відреагував на інформацію про можливий відхід Ліонеля Мессі з клубу.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Я не збираюся думати про майбутнє Мессі, тому що я нічого не чув особисто від нього на цю тему. Я не хочу зациклюватися на майбутньому Мессі, це не моя справа.

Я повторюю, що все інше – це спекуляція, в яку я не вступаю, це те, для чого потрібні ви (журналісти – прим.). Я беру участь лише в тому, що стосується мене. Мессі завжди знає, що йому потрібно робити, і я не думаю, що вік впливає на нього. Я бачу його таким самим, як і раніше", – розповів Сетьєн.