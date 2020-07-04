Мораес: Перехід у Динамо був найбезпечнішим кроком у кар'єрі

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес вказав причини переходу з донецького Металурга у Динамо у 2015 році.

Про це розповів сам футболіст.

"У Динамо тоді була неймовірна команда. Плюс ми знаємо, що таке Динамо, скільки людей любить Динамо.

У тій ситуації перехід в Динамо був найбезпечнішим кроком у моїй кар'єрі. У мене було 2,5 прекрасні роки в цьому клубі. Пограти в Динамо - це був неймовірний досвід для мене.

У перший рік мої статистичні показники не вражали, я не дуже сильно виділявся. Але ми стали чемпіонами, виходили в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і показували прекрасну гру", - розповів Мораес.