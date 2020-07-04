Гравці можуть пропустити наступний матч в АПЛ

Під час одного з тренувань Манчестер Юнайтед трапився неприємний епізод: півзахисники Поль Погба і Бруну Фернандеш зіткнулися між собою в ігровому епізоді і обидва отримали травми.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, травму не дуже серйозні, але обидва футболісти можуть пропустити майбутній матч "червоних дияволів" проти Борнмута в 33-му турі АПЛ.

Ступінь пошкодження гравців поки не встановлена.

Матч Манчестер Юнайтед - Борнмут відбудеться 4 липня о 17:00.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Брайтон у 32 турі АПЛ.