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Погба і Фернандеш отримали травми після зіткнення на тренуванні Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:33 1540 0
Гравці можуть пропустити наступний матч в АПЛ
Погба і Фернандеш отримали травми після зіткнення на тренуванні Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Погба

Джерело - xsport.ua.

Під час одного з тренувань Манчестер Юнайтед трапився неприємний епізод: півзахисники Поль Погба і Бруну Фернандеш зіткнулися між собою в ігровому епізоді і обидва отримали травми.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, травму не дуже серйозні, але обидва футболісти можуть пропустити майбутній матч "червоних дияволів" проти Борнмута в 33-му турі АПЛ.

Ступінь пошкодження гравців поки не встановлена.

Матч Манчестер Юнайтед - Борнмут відбудеться 4 липня о 17:00.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Брайтон у 32 турі АПЛ.

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