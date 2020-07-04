Сабо: Все може змінитися після перемоги Динамо над Шахтарем

Головному тренеру Динамо Олексію Михайличенку у матчі проти Шахтаря необхідно вирішити кадрові проблеми.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Коронавірус зіграв погану роль у підготовці команд, адже, погодьтесь, тренуватися у домашніх умовах, або у не повних складах на базі – це зовсім не те, що необхідно гравцям і тренерському штабу.

У Динамо, наприклад, кульгають дії у захисті. Та й гра півзахисників – де традиційно зібрані лідери – теж залишає бажати кращого. Про напад навіть говорити не хочеться. Не розумію, навіщо запрошувати легіонерів, якщо вони не кращі за наших хлопців?

Шахтар достроково став чемпіоном, але киянам від цього навряд чи буде легше. "Гірники" навіть не основним складом гратимуть на перемогу. Олексію Михайличенку необхідно вирішувати як тактичні завдання, так і кадрові проблеми складу. Після невдалого виїзду до Чернігова психологічний стан "біло-синіх" також знаходиться не на висоті. Але все можна змінити, якщо вони обіграють Шахтар. Кияни ведуть боротьбу за друге місце і викладуться на всі сто", – сказав Сабо.