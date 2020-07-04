Косовський: Ми будемо пробачати помилки молодим гравцям Ворскли

Молоді гравці Ворскли у матчі проти ФК Львів проявили характер та терпіння.

Про це розповів тренер полтавського клубу Віталій Косовський.

"Я можу відразу сказати, що вдячний футболістам, що вони проявили характер і терпіння. Молодці. Першими забили, про це ми домовлялися, і це у нас вийшло.

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Більшість гравців працюють і в першій команді і вже дебютували в УПЛ. У плані психології все добре. Дуже багато помилок, але це молоді гравці. Ми будемо пробачати їм ці помилки, тому що вони будуть набиратися досвіду і ставати краще.

За цей матч буде премія. Сподіваюся, і керівництво клубу із задоволенням подивилося цю гру", - розповів Косовський.