 Козловський - керівництву Карпат: Що ви нюхаєте? У вас є розум? | Футбол | Champion.com.ua
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Козловський - керівництву Карпат: Що ви нюхаєте? У вас є розум?

Сьогодні 21:39 229 0
Президент Руху розкритикував дії керівництва Карпат
Козловський - керівництву Карпат: Що ви нюхаєте? У вас є розум?
#Карпати, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Рішення Карпат сплатити штраф Руху перед ПФЛ і готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух, є шокуючими.

Про це заявив президент Руху Григорій Козловський.

"Ця інформація мене просто вбила, цей людський цинізм. Нагадаю, Карпати звернулися з офіційним зверненням, що матч з Маріуполем не відбудеться через брак коштів.

Ми відреагували на цю заяву, і дійсно були готові допомогти Карпатам. До мене телефонували ще три львівських ТОП-бізнесмени, які теж були готові допомогти, щоб Карпати могли дограти сезон. Допомагати один одному - це нормально.

Але те, що я почув, мене просто вбило. У мене питання до керівництва Карпат: "Хлопці, що з вами? Що ви нюхаєте? Чим наколоті ті апельсини, які ви їсте? У вас є розум?". Ви своїми заявами витерли ноги об львів'ян, об вболівальників.

Ви заявляєте, що у вас немає 1,5 мільйона і готові по 500 тисяч давати тому, хто обіграє Рух. Це нормально? Ви клуб довели до банкрутства. Ви розповідаєте, що поміняли умови, вам потрібно ще 5 мільйонів. Ви нагосподарювали так, що довели до боргу, а тепер ще й займаєтеся шантажем?

Це не нормально. Це мене шокувало і вбило. Після цього я більше про "Карпати" чути не хочу. Я все робив щиро, клуб не перестану любити. Мені навіть язик не повернеться назвати керівництво Карпат так, як мені б хотілося.

У мене таке враження, що це футбольні диверсанти, яких закинули сюди, щоб вони знищили футбол у Львові.

Їм не подобається Львів, Рух, Карпати їм теж не подобаються, вони їх вбивають. Хлопці, ви диверсанти, біжіть звідси, залиште в спокої Львів і львівський футбол. Вам нема чого тут шукати і робити.

Горе-керівництво Карпат вбило багаторічну історію і традиції зелено-білих. Тепер взялися за Рух, цим ​​"фахівцям" хочу сказати публічно, що ніколи і ніхто не знищить Рух.

Не знаю, який ви там кокос вживаєте, перестаньте. Почніть займатися дітьми, думайте, на яких полях вони будуть грати, якими м'ячами. Думайте про футболістів і як закінчити чемпіонат, а не як заплатити штраф за Рух", - сказав Козловський.

Раніше, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону. 

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