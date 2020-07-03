Саленко: Шахтар заслужив чемпіонський коридор від Динамо

У центральному матчі 29 туру УПЛ Динамо потрібно перемагати Шахтар, щоб посісти друге місце.

Про це заявив колишній нападник біло-синіх Олег Саленко.

"Динамо необхідно перемагати, щоб посісти друге місце. Після поганого попереднього результату потрібно зібратися і показати хорошу гру. Матчі Динамо - Шахтар завжди проходять напружено, але коли команда вже чемпіон, то гравці трохи розслабляються. Шанси рівні на перемогу – 50 на 50.

Чи Шахтар заслужив чемпіонський коридор від Динамо? Вже заслужили. Шахтар чемпіон. Що говорити... У цьому році Динамо бореться за друге місце, що неприємно. Якщо програють Шахтарю, а Зоря виграє, то це занадто загострює ситуацію. Тому, всі сили треба покласти, щоб виграти в цьому матчі. Був тиждень підготуватися до цього матчу. Тим більше, у киян відразу два випробування", - зазначив Саленко.