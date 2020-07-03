 16-річний воротар Ісенко дебютує за Ворсклу в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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16-річний воротар Ісенко дебютує за Ворсклу в УПЛ

Сьогодні 18:54 966 0
Герой півфіналу Кубка України отримає шанс зіграти в УПЛ
16-річний воротар Ісенко дебютує за Ворсклу в УПЛ
#Ворскла, #Ісенко

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла на матч УПЛ проти ФК Львів (старт о 19:00) приїхала молодіжним складом, так як основа готується до поєдинку з Динамо у фіналі Кубка України.

Місце в основі на гру чемпіонату України знайшлося 16-річному воротареві Павлу Ісенку, який в півфіналі Кубка України в серії пенальті відбив три удари з п'яти. Для Ісенка це дебют в УПЛ.

Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Мельничук, Дубко, Павлюк, Сємілєт, Козиренко, Челядін, Гаджук, Білий, Власов, Кравчук.

Раніше, Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди.

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