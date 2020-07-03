Шахтар підходять з легким серцем до гри з Динамо, а кияни зараз стоїть на краю обриву.

Про це заявив футбольний менеджер та агент В’ячеслав Заховайло.

"Які у мене очікування напередодні українського класичного протистояння Динамо - Шахтар? Не скажу, що це вирішальний поєдинок, але він матиме величезне турнірне значення для Динамо. Мотивація буде з обох боків, попри те, що Шахтар уже став чемпіоном. Дербі – це завжди дербі.

Гірники підходять з легким серцем до гри, а Динамо зараз стоїть на краю обриву. Ще не впало вниз, але вже на межі. Кияни розуміють, що у випадку поразки можна впасти на четверте місце, якщо Зоря і Десна здобудуть перемоги. Шанси тоді зрівняються настільки, що ситуація перетвориться в лотерею на призові місця.

Сподіваюся, що Динамо буде боротися, але не вірю зараз у перемогу над Шахтарем", - зазначив Заховайло.