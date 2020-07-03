 Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини | Футбол | Champion.com.ua
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Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини

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Топ-події вікенду: Українське класико та фінал Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Наскільки все сумно і нецікаво в європейському футболі. Хтось стає чемпіоном, хтось веде боротьбу за єврокубкові зони чи порятунок. Банальність! Погляньте краще на рідну УПЛ. Ані тижня без скандалів і несподіваних поворотів сюжету. Карпати не поїхали до Маріуполя на гру в середу. Якщо не доїдуть до суботи – будуть виключені з ліги достроково. Сумний кінець історії, але все до цього йшло багато років. 

Втім, турнірними інтригами наш рідний чемпіонат також балує. Одна справа, коли Динамо не брало навіть срібло ще за колишніх Металіста і Дніпра, які майже не поступалися бюджетом киянам. Але тепер конкуренцію Динамо нав'язають значно скромніші Зоря і Десна. На вихідних на нас очікує чергове, шосте у сезоні українське класичне.

Добре, без Європи у цьому прев'ю також не обійдемося. Фінал Кубка Німеччини, черговий важкий іспит для Барселони і два класних протистояння у Серії А – цих вихідних буде спекотно не лише через +30 на вулиці.

Динамо – Шахтар

Прогноз: нічия. Коефіцієнт 3,40

"Динамо" ніяк не бажає ховати інтригу у боротьбі за друге місце. Здавалося б, якісні перемоги над "Олександрією" і "Зорею" дали певний запас. Але поразка від "Десни" знову сплутала всі карти. Між другою і четвертою сходинкою лише три очки, при цьому "Десна" у випадку рівності балів матиме над "Динамо" перевагу в особистих зустрічах.

Навіть отримавши золоті медалі і давши перепочити лідерам, "Шахтар" може впевнено обіграти "Динамо". Згадайте скандальний поєдинок у 2016-му. Формально "гірники" невмотивовані, але насолити затятому конкуренту – це святе.

Та ми все-таки знову повіримо у "Динамо". Повіримо, бо не можуть хлопці провалити третій матч поспіль. Повіримо, бо мають повернутися важливі гравці – Миколенко, Сидорчук, Попов. Гадаємо, нещодавня поразка від "гірників" стане наукою і для тренерського штабу. Тоді "Динамо" явно не розрахувало свої фізичні можливості.

Цього сезону команди провели п’ять поєдинків. В УПЛ всі три забрав "Шахтар", у Суперкубку та Кубку вдалішими були кияни. Чи не час командам зіграти нарешті і внічию? Коефіцієнт на такий результат від аналітиків Parimatch цілком реальний.

Байєр – Баварія

Прогноз: індивідуальний тотал "Баварії" більше 2,5 голів. Коефіцієнт: 1,87

Прогноз: тайм/матч - перемога "Баварії"/перемога "Баварії". Коефіцієнт: 1,84

Прогноз: перемога "Баварії" з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 1,82

Мюнхенці в останньому турі катком пройшлися по "Вольфсбургу" 4:0 і досягли ефектної сотні голів лише у чемпіонаті. "Байєр" в останньому турі домучив "Майнц", але заскочити на четверту сходинку не вдалося. Леверкузенців не буде у Лізі чемпіонів і це, звичайно, велика невдача.

Чи зможуть "фармацевти" взяти Кубок Німеччини? На "Баварію" дуже низькі коефіцієнти, тож варто подумати над тим, як їх збільшити. Варіанти є: фора -1,5 на "Баварію", або перемога мюнхенців у першому таймі і в матчі загалом, або ж індивідуальний тотал "Баварії" більше 2,5 голів. Все це оцінено приблизно однаково, тож вибирайте на свій смак. 

Вільярреал – Барселона

Прогноз: "Вільярреал" не програє. Коефіцієнт: 2,11

"Барселона" поступово прощається з чемпіонством. Не скажеш, що команда виглядала дуже погано, але важкий календар дався взнаки. Адже проти кого "Барса" втратила очки? "Атлетіко", "Севілья", "Сельта". За виключенням останньої – команди із зони Ліги чемпіонів. 

"Вільярреал" поки не у зоні ЛЧ, але дуже хоче туди потрапити. "Жовта субмарина" прекрасно проводить рестарт турніру, взявши 16 очок у шести матчах. У п'яти з них команда Хаві Кальєхи зіграла на нуль. Бажаючі можуть ризикнути навіть з відверто переоціненою перемогою "Вільярреалу" за 4,4, але ми зупинимося на більш спокійному варіанті – непрограш господарів.

Лаціо – Мілан

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,45

На "Лаціо" чекає дуже важке випробування. Не те щоб "Мілан" такий грізний, ні. Просто римляни залишилися без двох своїх основних нападників, які чудово проводять сезон. Іммобіле та Кайседо синхронно отримали п'яті жовті картки і гру проти "Мілана" пропустять. Напад буде експериментальним – Корреа плюс хтось із атакуючих хавбеків. 

Звісно, за таких обставин у "Мілана" з'являються шанси. Але все ж таки у цього "Лаціо" є дуже міцний характер, тож поразку підопічним Сімоне Індзагі передрікати не варто. А от нічия оцінена значно вище, ніж перемога будь-якої з команд. Хоча саме цей підсумок здається найбільш вірогідним. 

Наполі – Рома

Прогноз: тотал менше 2,5 голів. Коефіцієнт: 2,15

Обидві команди до цього матчу підійдуть на тлі втоми. Між поєдинками у четвер та в неділю буде менше трьох діб і для "Наполі", і для "Роми". Неаполітанці, не сумніваємося, нахекаються у грі проти "Аталанти". Для "Роми" в її нинішньому стані розраховувати на легкі три очки проти "Удінезе" також не доводиться.

Це підводить до того, що протистояння в неділю має хороші шанси перетворитися на тактичне і дуже-дуже обережне. І хоч яскраві атакуючі гравці є в обох командах, експерти Parimatch прогнозують засушливу гру із невеликою кількістю голів

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