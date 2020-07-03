Маркевич: Моєс допоможе Ярмоленку закріпитися в основному складі Вест Гема

Українському півзахиснику Андрію Ярмоленку у Вест Гемі необхідна довіра тренера.

Про це розповів екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич.

"Радий за Ярмоленка. Думаю, Моєс допоможе йому закріпитися в основному складі. У Вест Гемі футболістів такого класу мало. Йому потрібна довіра тренера, і Андрій її виправдає.

У матчі з Челсі (3:2) три голи забили гравці, які виступали в УПЛ - Вілліан і Ярмоленко. Це говорить про те, що кілька років тому у нас був сильний чемпіонат. У нас був чемпіонат одним з найкращих в Європі. Може, не рівня АПЛ, але на той час точно не слабший, ніж в Італії або Франції", - сказав Маркевич.