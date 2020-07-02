Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону

Зміни поширюються на цей і наступний сезон

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни в регламент за статусом і трансферу футболістів на сезони 2019/2020 та 2020/2021.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Керуючись циркуляром ФІФА, УАФ дозволила гравцям тимчасово (поточний і наступний сезони) виступати за три клуби в офіційних змаганнях протягом одного сезону.

Пов'язано це з пандемією коронавірусу, зрушенням термінів змагань і трансферних вікон.

Раніше гравець міг виступати протягом сезону лише за два клуби.

Нагадаємо, Динамо попросило УАФ і МОЗ пустити уболівальників на фінал Кубка України.