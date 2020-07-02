Користувачі Інтернету заступилися за дівчину

Джерело - Чемпіон.

Воротар американського клубу Норт Кароліна Каррідж Саманта Мерфі демонстративно відмовилася підтримати акцію Black Lives Matter перед поєдинком передсезонного турніру.

Під час виконання гімну США футболістки й тренерські штаби команд встали на одне коліно з метою підтримати боротьбу з расизмом за допомогою спеціального перформансу.

Щоправда, Саманта вирішила цього не робити. Про санкції до Мерфі поки мова не йде. Зазначається, що епізод не захотіли включати до огляду поєдинку, але фотографія швидко розлетілася інтернетом. Знімок викликав позитивну реакцію в Мережі – користувачі хвалять дівчину за сміливість та називають патріоткою своєї країни: