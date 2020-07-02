Манчестер Сіті можуть підсилити двоє зіркових оборонців

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола планує влітку оновити захист команди.

Про це повідомляє The Guardian.

Захисник Баварії Девід Алаба та його колега за позицією з Наполі Каліду Кулібалі можуть влітку підсилити Манчестер Сіті.

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На трансфері зіркових гравців особисто наполягає наставник Сіті Хосеп Гвардіола. Австрійський гравець мюнхенців приваблює фахівця своєю універсальністю, Девід може зіграти у центрі захисту або на лівому фланзі, на якому зараз виступає Олександр Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів.