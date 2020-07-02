Джерело - football24.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола планує влітку оновити захист команди.
Про це повідомляє The Guardian.
Захисник Баварії Девід Алаба та його колега за позицією з Наполі Каліду Кулібалі можуть влітку підсилити Манчестер Сіті.
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На трансфері зіркових гравців особисто наполягає наставник Сіті Хосеп Гвардіола. Австрійський гравець мюнхенців приваблює фахівця своєю універсальністю, Девід може зіграти у центрі захисту або на лівому фланзі, на якому зараз виступає Олександр Зінченко.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів.