Клопп різко відреагував на чемпіонський коридор від Манчестер Сіті

Головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу не потрібен чемпіонський коридор перед поєдинком 32-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

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"Я не впевнений, що таке вже було в моїй кар'єрі. Таке траплялося дуже давно в Німеччині. Я не впевнений, що там це традиція, але, звичайно, це гарний жест, сто відсотків.

Мені це не потрібно, чесно кажучи. Ми вирушаємо в Манчестер, щоб пограти в футбол і перемогти. Ліверпуль не святкує події тижневої давності", - розповів Клопп.