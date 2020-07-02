Сане прибув у Мюнхен для проходження медогляду в Баварії

Лерой Сане незабаром може стати гравцем Баварії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане близький до переходу у Баварію.

Про це повідомляє журналіст Штефан Кумбергер.

Напередодні 24-річний гравець збірної Німеччини прилетів до Мюнхена і успішно пройшов першу частину медогляду перед трансфером в німецький клуб.

Другу частину медогляду Сані пройде сьогодні, 2 липня.

23:35 Uhr an der Säbener Straße: Gute Laune bei @LeroySane19. Der Top-Transfer hat Teil 1 des Medizinchecks offenbar erfolgreich absolviert. Morgen dann Teil 2. @SPORT1 pic.twitter.com/cSFCmNk9AX — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) July 1, 2020

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів.