Голова Львівської ОДА закликав бізнес допомогти Карпатам

Гравці львівських Карпат мають не зганьбити у майбутніх матчах біло-зелені кольори.

Про це заявив голова львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

"Багато хто з нас пам'ятають славні часи Карпат: бронза чемпіонату України, фінали Кубка. Це єдиний клуб, який вигравав Кубок СРСР, виступаючи не у вищій лізі.

Разом з досягненнями команда переживала і непрості часи. Але клуб був завжди, він повинен вистояти і залишитися. Клуб Карпати і місто Львів - нероздільні речі.

Карпати зараз переживають не найкращі часи, через брак фінансування вони не можуть дограти останні матчі цього сезону. Я як голова львівської облдержадміністрації звертаюся до всього відповідального бізнесу допомогти фінансово команді серця.

Також звертаюся до гравців Карпат, щоб ті не зганьбили в майбутніх матчах біло-зелені кольори. Бийтеся до кінця і доведіть, що ви дійсно леви клубу, емблему якого носите на своїй формі", - сказав Козицький.