Півзахисник стане гравцем Роми

Півзахисник Арсеналу Генріх Мхітарян найближчим часом розірве контракт з клубом.

Про це повідомляє Football-italia.net.

31-річний вірменин хоче покинути клуб, де на нього не розраховують. Мхітарян попросив клуб розірвати нинішня угода.

Ромі вдалося продовжити оренду Мхітаряна до 2021-го року. Тоді ж у Генріха закінчиться контракт з лондонцями. Таким чином, незабаром він стане повноцінним гравцем Роми.

У нинішньому сезоні він зіграв 13 матчів, забивши шість м'ячів і зробивши три гольові передачі.