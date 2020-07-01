Гасперіні: Шкода, що Маліновський не допоможе нам в матчі з Наполі

Аталанті у матчі з Наполі не вистачатиме українця Руслана Маліновського, який пропустить зустріч через перебір жовтих карток.

Про це заявив наставник команди Джан П'єро Гасперіні.

"У команді позитивний настрій, адже ми виграли три матчі поспіль після рестарту сезону. Що стосується "Наполі", то очікувалося, що вони будуть боротися за титул, але старт вийшов проблемним для них. Втім, зараз у них все добре.

Шкода, що не зіграє Маліновський, а також проблеми зі здоров'ям у Паломіно, але інші гравці в порядку і готові грати. Очікуємо класний матч", - сказав Гасперіні.