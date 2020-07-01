 Будківський подав скаргу на російський клуб, який не виплатив йому зарплату | Футбол | Champion.com.ua
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Будківський подав скаргу на російський клуб, який не виплатив йому зарплату

Сьогодні 19:40 181 0
Український нападник поскаржився на Анжі
Будківський подав скаргу на російський клуб, який не виплатив йому зарплату
#Будківський, #Анжі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Десни Пилип Будківський звернувся до профспілки футболістів зі скаргою на російський Анжі, який все ще не виплатив йому зарплату.

Про це заявив керівник профспілки футболістів Олег Печерний.

"До нас звернувся гравець Десни Чернігів з проблеми боргу футбольного клубу Анжі Махачкала і неурядових агентів, (з етичних міркувань імена поки не публікуємо) Пилип Будківський. Готуємо документи в палату вирішення спорів FIFA", - сказав Печерний.

Будківський грав за Анжи в оренді з Шахтаря в сезонах 2016/17 і в 2018-му році. Сумарно він провів 38 матчів, забивши чотири м'ячі.

Нагадаємо, Рябоконь став найкращим тренером 28 туру УПЛ.

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