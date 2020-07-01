Команда Реброва підсилилася колишній воротарем Ліверпуля

Клуб підписав колишнього воротаря збірної Угорщини Адама Богдана

Чемпіон Угорщини Ференцварош підписав воротаря Адама Богдана, який відомий своїми виступами в АПЛ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

До команди Сергія Реброва 32-річний гравець приєднався на правах вільного агента.

Богдан переїхав до Англії в 2007 році, виступаючи за Болтон, Віган і Ліверпуль. У 2018 році був відданий Ліверпулем в оренду шотландському Хіберніаном, а минулого літа підписав з шотландським клубом повноцінний контракт, але в цьому сезоні не провів жодного поєдинку.

В активі Богдана є 20 матчів у складі збірної Угорщини, за яку він виступав з 2011 по 2016 роки.

Варто відзначити, що Адам Богдан запам'ятався англійським уболівальникам курйозними пропущеними м'ячами, наприклад, в 2012 році він пропустив гол з чужої воротарського майданчика від Тімо Говарда.

Раніше, Ференцварош повідомив про викуп у донецького Шахтаря півзахисника Олександра Зубкова.