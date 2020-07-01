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Команда Реброва підсилилася колишній воротарем Ліверпуля

Сьогодні 16:40 323 0
Клуб підписав колишнього воротаря збірної Угорщини Адама Богдана
Команда Реброва підсилилася колишній воротарем Ліверпуля
#Богдан, #Ференцварош

Джерело - isport.ua.

Чемпіон Угорщини Ференцварош підписав воротаря Адама Богдана, який відомий своїми виступами в АПЛ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

До команди Сергія Реброва 32-річний гравець приєднався на правах вільного агента.

Богдан переїхав до Англії в 2007 році, виступаючи за Болтон, Віган і Ліверпуль. У 2018 році був відданий Ліверпулем в оренду шотландському Хіберніаном, а минулого літа підписав з шотландським клубом повноцінний контракт, але в цьому сезоні не провів жодного поєдинку.

В активі Богдана є 20 матчів у складі збірної Угорщини, за яку він виступав з 2011 по 2016 роки.

Варто відзначити, що Адам Богдан запам'ятався англійським уболівальникам курйозними пропущеними м'ячами, наприклад, в 2012 році він пропустив гол з чужої воротарського майданчика від Тімо Говарда.

Раніше, Ференцварош повідомив про викуп у донецького Шахтаря півзахисника Олександра Зубкова.

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