Колишній гравець Динамо може продовжити кар'єру в Катарі

Нинішній клуб Дуду розглядає можливість трансферу бразильця

Палмейрас, за який зараз виступає Дуду, готовий продати колишнього півзахисника Динамо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Бразилець може перебратися в чемпіонат Катару. Конкретний клуб, який може дати притулок хавбека, не повідомляється., А сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Дуду перейшов з Динамо в Палмейрас в 2015 році. Він визнавався кращим гравцем чемпіонату Бразилії (2018). На початку минулого року гравець продовжив контракт з клубом до 2023 року.

Раніше, Дуду звинуватили у побитті дружини.