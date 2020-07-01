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Колишній гравець Динамо може продовжити кар'єру в Катарі

Сьогодні 16:25 412 0
Нинішній клуб Дуду розглядає можливість трансферу бразильця
Колишній гравець Динамо може продовжити кар'єру в Катарі
#Дуду, #Катар, #Динамо

Джерело - xsport.ua.

Палмейрас, за який зараз виступає Дуду, готовий продати колишнього півзахисника Динамо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Бразилець може перебратися в чемпіонат Катару. Конкретний клуб, який може дати притулок хавбека, не повідомляється., А сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Дуду перейшов з Динамо в Палмейрас в 2015 році. Він визнавався кращим гравцем чемпіонату Бразилії (2018). На початку минулого року гравець продовжив контракт з клубом до 2023 року.

Раніше, Дуду звинуватили у побитті дружини.

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