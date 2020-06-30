 Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе | Футбол | Champion.com.ua
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Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе

Вчора 21:25 485 0
Екстренеру Львова не сподобалася поведінка свого спадкоємця
Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе
#Мелікян, #Цецадзе

Джерело - UA-футбол.

Єгіше Мелікян, який раніше покинув посаду головного тренера Львова, не бажає опускатися до рівня нинішнього наставника команди Георгія Цецадзе.

Про це заявив сам вірменський фахівець.

"Так, читав про це [Цецадзе заявив, що команді не вистачає тактичної виучки]. Після його слів я зрозумів, що ми люди і фахівці зовсім різні. Тому реагувати на таке не бачу ніякого сенсу, оскільки опускатися до рівня грузинського колеги не маю наміру.

Під час моєї роботи у Львові багато уваги приділялося тактиці. А ось якими будуть результати роботи з тактичної виучки команди Цецадзе - покаже час", - зазначив Мелікян.

Незабаром після відходу зі Львова Мелікян знайшов собі новий клуб - Алашкерт.

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