Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе

Єгіше Мелікян, який раніше покинув посаду головного тренера Львова, не бажає опускатися до рівня нинішнього наставника команди Георгія Цецадзе.

Про це заявив сам вірменський фахівець.

"Так, читав про це [Цецадзе заявив, що команді не вистачає тактичної виучки]. Після його слів я зрозумів, що ми люди і фахівці зовсім різні. Тому реагувати на таке не бачу ніякого сенсу, оскільки опускатися до рівня грузинського колеги не маю наміру.

Під час моєї роботи у Львові багато уваги приділялося тактиці. А ось якими будуть результати роботи з тактичної виучки команди Цецадзе - покаже час", - зазначив Мелікян.