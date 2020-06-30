 Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту | Футбол | Champion.com.ua
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Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту

Сьогодні 18:10 736 0
Футболіст попрощався з командою
Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту
#Валенсія, #Гарай

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Аргентини Есекьель Гарай залишив Валенсію по закінченню контракту.

Про це заявив сам футболіст.

"Я безмежно вдячний. Велика подяка сім'ї. Ніколи не забуду моменти життя і радості, проведені тут", - написав Гарай.

 
 
 
 
 
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Eternamente agradecido... Gracias por tanto familia, jamás podré olvidar lo vivido y disfrutado. ¡SIEMPRE AMUNT! #G24

Допис, поширений Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

Варто зазначити, що в травні 2020 року у гравця і керівництва клубу був конфлікт з приводу нового контракту. У поточному сезоні він зіграв 23 матчі за кажанів.

Раніше, Валенсія відправила у відставку Селадеса.

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