Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної Аргентини Есекьель Гарай залишив Валенсію по закінченню контракту.
Про це заявив сам футболіст.
"Я безмежно вдячний. Велика подяка сім'ї. Ніколи не забуду моменти життя і радості, проведені тут", - написав Гарай.
Переглянути цей допис в Instagram
Eternamente agradecido... Gracias por tanto familia, jamás podré olvidar lo vivido y disfrutado. ¡SIEMPRE AMUNT! #G24
Варто зазначити, що в травні 2020 року у гравця і керівництва клубу був конфлікт з приводу нового контракту. У поточному сезоні він зіграв 23 матчі за кажанів.
Раніше, Валенсія відправила у відставку Селадеса.