Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту

Футболіст попрощався з командою

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Аргентини Есекьель Гарай залишив Валенсію по закінченню контракту.

Про це заявив сам футболіст.

"Я безмежно вдячний. Велика подяка сім'ї. Ніколи не забуду моменти життя і радості, проведені тут", - написав Гарай.

Варто зазначити, що в травні 2020 року у гравця і керівництва клубу був конфлікт з приводу нового контракту. У поточному сезоні він зіграв 23 матчі за кажанів.

Раніше, Валенсія відправила у відставку Селадеса.