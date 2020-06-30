Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини

Джерело - football24.ua.
Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков та центрбек Кішварди Антон Кравченко опинилися в символічній збірній сезону.
Про це повідомляє Instat.
Зубков відзначився 9 голами в 28 матчах чемпіонату, допомігши своїй команді здобути золоті медалі. Крім нього, у збірній ще четверо підопічних Реброва. Кравченко провів за Кішварду 17 матчів, забив два м'ячі – його клуб фінішував на 8 сходинці.
Раніше, Ференцварош повідомив про викуп у донецького Шахтаря півзахисника Олександра Зубкова.