Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини

Українці одні з найкращих у чемпіонаті Угорщини

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков та центрбек Кішварди Антон Кравченко опинилися в символічній збірній сезону.

Про це повідомляє Instat.

Зубков відзначився 9 голами в 28 матчах чемпіонату, допомігши своїй команді здобути золоті медалі. Крім нього, у збірній ще четверо підопічних Реброва. Кравченко провів за Кішварду 17 матчів, забив два м'ячі – його клуб фінішував на 8 сходинці.

Раніше, Ференцварош повідомив про викуп у донецького Шахтаря півзахисника Олександра Зубкова.