Ексфутболіст Ліверпуля потрапив у лікарню після збройного пограбування

На Андре Вісдома напав невідомий

Колишній гравець Ліверпуля Андре Вісдом опинився у лікарні через збройне пограбування

Про це повідомляє The Sun.

На Вісдома, який зараз виступає за Дербі Каунті, напали на парковці біля лікарні в Мерсисайді, в якій госпіталізований родич футболіста. 27-річний гравець був поранений, коли виходив з машини, а потім пограбований. За кілька годин до події захисник брав участь в матчі з Редінгом.

"Він поранений і перебуває в лікарні. Його стан стабільний. Ще один мій брат перебуває в тій самій лікарні. Це божевілля. Я не можу в це повірити", - розповіла сестра Вісдома.

Андре Вісдом виступав за Ліверпуль, Вест Бромвіч Альбіон, Норвіч Сіті та австрійський Зальцбург.

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю