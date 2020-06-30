Саленко: Гравцям Динамо урізав би зарплату вдвічі

Колишній нападник Динамо Олег Саленко незадоволений виступами київської команди в поточному чемпіонаті України.

Про це розповів сам футболіст.

"Потрібно враховувати, що наступна гра у "біло-синіх" проти Шахтаря. І хоча "гірники" вже завоювали чемпіонське звання, на дербі їх не потрібно зайвий раз налаштовувати. А з огляду на нинішні результати Динамо, можна припустити, що вони можуть і втратити друге місце після 29-го туру…

Складається таке враження, що деякі гравці виходять на поле, щоб просто побігати. Я не керівник столичної команди, але, будь моя воля, то всім гравцям, які не виконують свої функції на полі, урізав би зарплату вдвічі. Потрібно струснути команду, а то виходить, що футболісти не розуміють, в якому клубі вони перебувають.

Так, в колективі є гравці, які "носять рояль", а є ті, хто на ньому грає. Так ось в Динамо зараз практично не видно виконавців, які носять інструмент. Коли я був гравцем цієї команди, а потім і за часів Валерія Лобановського, такого ніхто не міг навіть припустити. Якщо майстерності не вистачає, потрібно віддаватися, а цього щодо нинішніх динамівців я сказати не можу", - розповів Саленко.

Нагадаємо, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.