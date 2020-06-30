Телеведучий Ігор Циганик назвав кращого центрального захисника київського Динамо.

Про це розповів сам журналіст.

"Пара центральних захисників – Попов і Шабанов. Я хочу вам сказати, що Шабанов – найсильніший серед центральних захисників Динамо на поточний момент.

Він уже вийшов на той рівень, на якому відчуває себе комфортно. Так, він може десь привозити або щось придумувати. Але він найсильніший", - відзначив Циганик.