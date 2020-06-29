Артур потрапив у ТОП-5 найдорожчих трансферів Ювентуса в історії

Гравець після закінчення нинішнього сезону перебереться в Турин з Барселони

Артур, який перейде з Барселони, стане четвертим найдорожчим гравцем в історії Ювентуса.

Про це повідомляє Football Italia.

Перше місце займає Кріштіану Роналду, за якого туринці заплатили Реалу 117 мільйонів євро. На другій сходинці Гонсало Ігуаїн - Наполі отримав за форварда 90 мільйонів євро.

ТОП-3 замикає Маттайс де Лігт, за якого стара синьйора виплатила Аяксу 85,5 мільйона євро.

П'яте місце займає трансфер Джанлуїджі Буффона з Парми за 52,88 млн євро.

У ТОП-10 також потрапили Павло Недвед (45 млн євро), Жоао Канселье (40,4 млн євро), Дуглас Коста, Федеріко Бернардескі і Пауло Диба (всі 40 млн євро).

Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.