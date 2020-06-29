Циганик: Карпатам немає сенсу догравати сезон - все одно вилетять

Інформація про те, що Карпати не будуть догравати сезон зараз схожа на шантаж.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Те, що зараз відбувається, до цього йшло дуже давно. Команда котилася, котилася і докотилася до дна. Інформація про те, що Карпати не будуть догравати сезон зараз схожа на шантаж. Зараз вони розповідають, що не поїдуть у Маріуполь, бо в них немає грошей. Якщо вони розраховували на щось у цьому сезоні, підписували контракти з футболістами на 200 тисяч доларів, то можна було б спокійно дограти. Ситуація виникла не сьогодні. Сьогоднішні події для мене не є новиною. Їм немає сенсу догравати сезон, бо вони розуміють, що вони вилетять, але має бути солідарність, адже ви почали сезон, то маєте розуміти як дограти, щоб не було безладу.

Зараз ситуація виглядає так, що Карпати намагаються натиснути на Ігоря Валерійовича Коломойського. Мовляв "давайте, дайте нам трохи грошей". На 99% Карпати не поїдуть на матч з Маріуполем. Не поїдуть і отримають неявку, потім буде друга неявка і їх знімуть з чемпіонату".

Стосовно ліцензії. Ці борги львів’ян (ще Крістобаля, Еріка і т.п.) виникли не зараз, а за останні 5 років. Вони якось же проходили ліцензування раніше. Якщо вони дограють сезон, то зможуть отримати ліцензію на учать у Першій Лізі, але якщо не дограють, то до них будуть ставитися прискіпливіше. І Карпати можуть не отримати ліцензію, і може бути процедура банкрутства, але це буде нести за собою великі наслідки.

Має бути якась повага до суперників, повага до вболівальників і просто до людей", - вважає Циганик.