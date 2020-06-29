Агробізнес переграв Металург, Металіст 1925 знищив Черкащину. Результати матчів 21 туру Першої ліги

Команди з Горішніх Плавнів та Харкова забили по чотири голи

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі Першої ліги Гірник-Спорт та Металіст 1925 відповідно розгромили Балкани та Черкащину, а Агробізнес на виїзді переграв запорізький Металург.

Команди з Горішніх Плавнів та Харкова забили по чотири голи. Агробізнес у Запоріжжі святкував впевнену перемогу.

Чемпіонат України - Перша ліга

21 тур, 29 червня

Гірник-Спорт - Балкани 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Лозовий, 2:0 - 71 Хомченко, 3:0 - 75 Чередниченко, 4:0 - 85 Герасимець

Металург - Агробізнес 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Когут, 0:2 - 48 Черненко, 1:2 - 51 Сарапій (пен), 1:3 - 57 Козьбан

Черкащина - Металіст 1925 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Дерек, 0:2 - 57 Дерек, 0:3 - 59 Цвіренко, 0:4 - 76 Банасевич, 1:4 - 87 Тарануха

Раніше, Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги.

Нагадаємо, Інгулець підписав африканського легіонера.