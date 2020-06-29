Агробізнес переграв Металург, Металіст 1925 знищив Черкащину. Результати матчів 21 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі Першої ліги Гірник-Спорт та Металіст 1925 відповідно розгромили Балкани та Черкащину, а Агробізнес на виїзді переграв запорізький Металург.
Команди з Горішніх Плавнів та Харкова забили по чотири голи. Агробізнес у Запоріжжі святкував впевнену перемогу.
Гірник-Спорт - Балкани 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Лозовий, 2:0 - 71 Хомченко, 3:0 - 75 Чередниченко, 4:0 - 85 Герасимець
Металург - Агробізнес 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Когут, 0:2 - 48 Черненко, 1:2 - 51 Сарапій (пен), 1:3 - 57 Козьбан
Черкащина - Металіст 1925 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Дерек, 0:2 - 57 Дерек, 0:3 - 59 Цвіренко, 0:4 - 76 Банасевич, 1:4 - 87 Тарануха
Раніше, Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги.
Нагадаємо, Інгулець підписав африканського легіонера.