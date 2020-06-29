Віцепрезидент Маріуполя: Карпати не приїдуть - технічна поразка

Санін не піде на поступки

Джерело - ТК Футбол.

Карпати через фінансові проблеми за не виїзд на матч УПЛ проти Маріуполя мають отримати технічну поразку.

Про це заявив віцепрезидент маріупольського клубу Андрій Санін.

"Ми отримуємо інформацію, що Карпати не приїдуть. Керівництво клубу на контакт не виходить. Скажімо так, ми трошки розчаровані. І далі ми не будемо настільки толерантними, а будемо вести мову про технічну поразку.

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Не приїхали - отримаєте технічну поразку", - сказав Санін.

Раніше повідомлялося, що Карпати цього тижня знімуться з УПЛ.