 Віцепрезидент Маріуполя: Карпати не приїдуть - технічна поразка | Футбол | Champion.com.ua
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Віцепрезидент Маріуполя: Карпати не приїдуть - технічна поразка

Сьогодні 19:25 803 0
Санін не піде на поступки
Віцепрезидент Маріуполя: Карпати не приїдуть - технічна поразка
#Санін, #Карпати, #Маріуполь

Джерело - ТК Футбол.

Карпати через фінансові проблеми за не виїзд на матч УПЛ проти Маріуполя мають отримати технічну поразку.

Про це заявив віцепрезидент маріупольського клубу Андрій Санін.

"Ми отримуємо інформацію, що Карпати не приїдуть. Керівництво клубу на контакт не виходить. Скажімо так, ми трошки розчаровані. І далі ми не будемо настільки толерантними, а будемо вести мову про технічну поразку.

Актуально: Гравцям Карпат повідомили, що матч з Маріуполем не відбудеться

Не приїхали - отримаєте технічну поразку", - сказав Санін.

Раніше повідомлялося, що Карпати цього тижня знімуться з УПЛ.

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