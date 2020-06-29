Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі

Основний лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав важку травму коліна, переніс операцію і вибув на 6 місяців.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Ісмаїлі - один з кращих на своїй позиції. Травма - це дуже сумно. Тепер на нього чекає повільне відновлення, яке триватиме 6 місяців. Для нас це жахливо.

На його позиції може грати Сіпріано, Матвієнко або Болбат. Або можемо підписати новачка на його місце", - сказав Каштру.