Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі

Джерело - Профутбол.
Основний лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав важку травму коліна, переніс операцію і вибув на 6 місяців.
Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.
"Ісмаїлі - один з кращих на своїй позиції. Травма - це дуже сумно. Тепер на нього чекає повільне відновлення, яке триватиме 6 місяців. Для нас це жахливо.
На його позиції може грати Сіпріано, Матвієнко або Болбат. Або можемо підписати новачка на його місце", - сказав Каштру.
До травми Ісмаїлі клуб продовжив оренду лівого захисника Едуарда Соболя в Брюгге.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.