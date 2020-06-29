 Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
Вчора 21:21 4603 2
Громов залишить луганську Зорю
Сьогодні 17:40 958
Гомес може замінити Шарана в Олександрії
Сьогодні 14:19 1174 1
УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:44 258 1
Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:30 477
Фенербахче готує трансфер Родрігеса
Сьогодні 12:58 1036
Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії
Сьогодні 12:27 544
Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник
Сьогодні 11:13 829
Карпати цього тижня знімуться з УПЛ - ЗМІ
Сьогодні 10:43 2511
Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ
Вчора 21:24 352
Блоги
12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008
12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008 Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:16 253
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:31 635
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
Вчора 20:22 1092
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 19:39 1596
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 1115
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
27.06.2020 12:19 1150
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
27.06.2020 11:47 9963 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
26.06.2020 19:50 4542
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:37 15457
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:06 1904
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:10 Бокс Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене 230
17:55 Футбол Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги 305
17:40 Футбол Громов залишить луганську Зорю 958
17:25 Баскетбол Помер колишній президент ФІБА 549
17:10 Футбол Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі 684
16:55 Баскетбол Барселона Пустового зіграє у фіналі чемпіонату Іспанії 519
16:40 Бокс Вайт: У Ф'юрі є вибір - або битися зі мною, або звільнити титул 301
16:25 Футбол Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря 1062
16:10 Футбол Колос хоче почати сезон 2020/21 на новому стадіоні 1009
15:56 Футбол Каштру: У нас є чіткий план щодо Сікана 1249
15:42 Футбол У Барселоні визначили майбутнє Сетьєна 1059
15:29 Футбол Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ 1239
15:16 Блог 12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008 253
15:15 Футбол Вальверде може очолити Валенсію 1073
14:58 Футбол Карпати можуть не дограти УПЛ через брак коштів 1176 1
14:40 Футбол Сабо: У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів 1342
14:19 Футбол Гомес може замінити Шарана в Олександрії 1174 1
14:00 Футбол Шаблій стане неофіційним спортдиректором Зорі 1501
13:44 Футбол УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ 258 1
13:30 Футбол Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ 477
13:16 Футбол Гравцям Карпат повідомили, що матч з Маріуполем не відбудеться 1843
12:58 Футбол Фенербахче готує трансфер Родрігеса 1036
12:43 Футбол Вільярреал - Валенсія 2:0. Огляд матчу 1451
12:31 Блог Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке 635
12:27 Теніс Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії 544

Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі

Сьогодні 17:10 684 0
Каштру не виключає необхідність посилення
Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі
#Каштру, #Ісмаїлі

Джерело - Профутбол.

Основний лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав важку травму коліна, переніс операцію і вибув на 6 місяців.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Ісмаїлі - один з кращих на своїй позиції. Травма - це дуже сумно. Тепер на нього чекає повільне відновлення, яке триватиме 6 місяців. Для нас це жахливо.

На його позиції може грати Сіпріано, Матвієнко або Болбат. Або можемо підписати новачка на його місце", - сказав Каштру.

До травми Ісмаїлі клуб продовжив оренду лівого захисника Едуарда Соболя в Брюгге.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.

Коментарі ()