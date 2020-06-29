Колос хоче почати сезон 2020/21 на новому стадіоні

Будівництво стадіону майже завершено

Джерело - Великий футбол.

Клуб УПЛ Колос планував закінчити будівництво нової арени в червні, однак через коронавірус завершення робіт відклали на 1,5-2 місяці.

Про це повідомляє Великий футбол.

Президент клубу Андрій Засуха розраховує провести перший матч на новому стадіоні вже на старті сезону 2020/21. Місткість арени становить 5 тисяч глядачів.

Стадіон зможе приймати матчі кваліфікації єврокубків. Групові етапи проводити буде не можна через те, що поблизу немає міжнародного аеропорту.

У клубі назвали повну вартість зведення стадіону - 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в 28-му турі УПЛ Олександрія на виїзді програла Колосу (1:2).