Сабо: У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів

Йожеф Сабо прокоментував гру Динамо

У Динамо посередній склад, який не може боротися за чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів екстренер київського клубу Йожеф Сабо.

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"У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів, - звідси і результати в чемпіонаті України. Склад "біло-синіх" зараз - вже на рівні інших команд першої шістки, за винятком, звичайно ж, Шахтаря. Про таких виконавців, як Марлос і Тайсон, Динамо поки що може тільки мріяти...", - відзначив Сабо.

Раніше, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.