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Метревелі: Для чемпіонства Зорі необхідно збільшувати бюджет

Сьогодні 09:12 660 0
Михайло Метревелі прокоментував перспективи Зорі
Метревелі: Для чемпіонства Зорі необхідно збільшувати бюджет
#Зоря, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Зорі необхідно збільшувати кадровий потенціал для боротьби за чемпіонство в УПЛ.

Про це розповів експерт телеканалів Футбол 1/2/3 Михайло Метревелі.

"Головне досягнення Скрипника - він на тлі живих Динамо і Шахтаря створив команду, яка домінує на полі у всіх матчах без винятку. Якщо у Зорі буде вище кадровий потенціал, то ми побачимо реального претендента на золоті медалі. Але бюджет потрібно збільшувати", - вважає Метревелі.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.

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