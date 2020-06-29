Метревелі: Для чемпіонства Зорі необхідно збільшувати бюджет

Джерело - footballua.tv.
Зорі необхідно збільшувати кадровий потенціал для боротьби за чемпіонство в УПЛ.
Про це розповів експерт телеканалів Футбол 1/2/3 Михайло Метревелі.
"Головне досягнення Скрипника - він на тлі живих Динамо і Шахтаря створив команду, яка домінує на полі у всіх матчах без винятку. Якщо у Зорі буде вище кадровий потенціал, то ми побачимо реального претендента на золоті медалі. Але бюджет потрібно збільшувати", - вважає Метревелі.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.