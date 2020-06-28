РБ Зальцбург сьомий раз поспіль виграв чемпіонат Австрії

Головний переслідувач раніше був покараний

Джерело - Чемпіон.

Зальцбург розгромив вдома Хартберг (3:0), завдяки чому за два тури до фінішу відірвався від найближчого переслідувача в таблиці на 11 очок.

Це сьоме чемпіонство для Биків поспіль - вони незмінно виграють австрійську першість, починаючи з сезону-2013/14. Всього ж у Зальцбурга 14 чемпіонських титулів, з яких 11 припадають на еру Red Bull (з 2005-го).

Примітно, що в цей раз чемпіонство вийшло досить скандальним - в травні з лідируючого на той момент в таблиці ЛАСК зняли 6 очок за занадто раннє повернення до контактних тренувань в умовах пандемії COVID-19.

Раніше, Андерлехт відмовився від трансферу Михайличенка.