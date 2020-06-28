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Зідан: Я не буду тренувати 20 років. Піду на пенсію раніше

Сьогодні 09:11 1179 0
Зідан: Я не буду тренувати 20 років. Піду на пенсію раніше
#Реал, #Зідан

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не планує довго тренувати.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Я не буду тренувати 20 років. Піду на пенсію раніше. Я незвичайний тренер, може трапитися що завгодно - я нічого не планую. Мене захоплює робота кожного дня. Як довго це триватиме - я не знаю.

В голові я завжди був гравцем. Я грав 18 чи 19 років, а коли люди питали у мене, чи збираюся я тренувати, я говорив, що ні. А потім вирішив стати тренером. Але це виснажує. 20 років працювати я не буду, це точно.

Який Зідан кращий: тренер або гравець? Гравець. Я задоволений своєю ігровою кар'єрою, і тим, що вона завершилася в Реалі. Це найістотніше", - сказав Зідан.

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