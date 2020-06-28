Зідан: Я не буду тренувати 20 років. Піду на пенсію раніше

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не планує довго тренувати.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Я не буду тренувати 20 років. Піду на пенсію раніше. Я незвичайний тренер, може трапитися що завгодно - я нічого не планую. Мене захоплює робота кожного дня. Як довго це триватиме - я не знаю.

В голові я завжди був гравцем. Я грав 18 чи 19 років, а коли люди питали у мене, чи збираюся я тренувати, я говорив, що ні. А потім вирішив стати тренером. Але це виснажує. 20 років працювати я не буду, це точно.

Який Зідан кращий: тренер або гравець? Гравець. Я задоволений своєю ігровою кар'єрою, і тим, що вона завершилася в Реалі. Це найістотніше", - сказав Зідан.