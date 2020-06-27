Тренер Інтернасьйоналя зацікавлений у підписанні Тайсона

Інтернасьйональ хоче підписати бразильського хавбека Шахтаря Тайсона у наступному році.

Про це розповів тренер бразильського клубу Едуардо Коудет.

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"Ми дійсно обговорювали з ним це. Тайсон - важливий гравець в історії клубу. Нам хочеться бачити його в нашій команді, адже він не тільки відмінний футболіст, але і хороша людина.

Не знаю, чи вдасться нам підписати його в 2021 році, але дуже б цього хотілося", - сказав Коудет.