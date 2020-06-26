Олімпік отримав результати нового тесту на коронавірус перед матчем з Ворсклою

Всі гравці, тренерський штаб і працівники клубу здорові

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік отримав результати ПЛР-тестування на коронавірус і всі вони негативні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всі гравці, тренерський штаб і працівники клубу здорові.

Негативні результати отримали і три футболісти Олімпіка, які здали позитивні тести тиждень тому. Через це перенесли матч проти "Карпат".

Повторне дослідження спростувало ці дані. Клуб вважає, що початкові результати можуть бути пов'язані з помилкою в лабораторії або неякісним зразками тесту.

Це тестування стало для них третім.

Матч Ворскла - Олімпік відбудеться 28 червня.

Раніше, УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати – Олімпік.