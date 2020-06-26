Названо дати і час початку матчів збірної України у Лізі націй

Починаємо і закінчуємо турнір матчем з Швейцарією

Став відомий календар матчів збірної України у другому розіграші Ліги націй.

Про це повідомляє УЄФА.

Календар матчів за участю збірної України

Тур 1

3 вересня

21:45 - Україна - Швейцарія

Тур 2

6 вересня

21:45 - Іспанія - Україна

Тур 3

10 жовтня

21:45 - Україна - Німеччина

Тур 4

13 жовтня

21:45 - Україна - Іспанія

Тур 5

14 листопада

21:45 - Німеччина - Україна

Тур 6

17 листопада

21:45 - Швейцарія - Україна

Переможець групи потрапить до фінальної стадії Ліги націй. Команда, яка зайняла останнє місце в квартеті, опуститься лігою нижче.

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