Названо дати і час початку матчів збірної України у Лізі націй

Джерело - sport.ua.
Став відомий календар матчів збірної України у другому розіграші Ліги націй.
Про це повідомляє УЄФА.
Календар матчів за участю збірної України
Тур 1
3 вересня
21:45 - Україна - Швейцарія
Тур 2
6 вересня
21:45 - Іспанія - Україна
Тур 3
10 жовтня
21:45 - Україна - Німеччина
Тур 4
13 жовтня
21:45 - Україна - Іспанія
Тур 5
14 листопада
21:45 - Німеччина - Україна
Тур 6
17 листопада
21:45 - Швейцарія - Україна
Переможець групи потрапить до фінальної стадії Ліги націй. Команда, яка зайняла останнє місце в квартеті, опуститься лігою нижче.
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