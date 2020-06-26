Визначено дати проведення перенесених матчів за участі Карпат

Джерело - УПЛ.
Сьогодні, 26 червня, відбулося засідання Дирекції УПЛ за участі шести клубів, які на ІІ етапі поточного сезону виступають у Групі 2 Favbet Ліги.
Про це повідомляє УПЛ.
Одне з питань, які розглядалися, - строки проведення перенесених матчів за участі ФК Карпати. Після обговорення питань було вирішено:
- перенесений матч 24 туру Favbet Ліги Карпати - Маріуполь відбудеться в Маріуполі 1 липня (початок гри заплановано на 19:00); також нагадаємо, що, відповідно до календаря змагань, 4 липня там же, в Маріуполі, відбудеться матч 29 туру Маріуполь - Карпати;
- перенесений матч 26 туру Favbet Ліги Карпати - Дніпро-1 відбудеться 8 липня в Дніпрі (час початку гри буде визначено додатково).
Строки проведення інших перенесених матчів Групи 2 Favbet Ліги будуть визначені на засіданні Дирекції УПЛ, що відбудеться 14 липня.
Раніше повідомлялося, що Назарина залишив львівські Карпати.