Визначено дати проведення перенесених матчів за участі Карпат

Відбулося засідання Дирекції УПЛ за участі клубів Групи 2

Джерело - УПЛ.

Сьогодні, 26 червня, відбулося засідання Дирекції УПЛ за участі шести клубів, які на ІІ етапі поточного сезону виступають у Групі 2 Favbet Ліги.

Про це повідомляє УПЛ.

Одне з питань, які розглядалися, - строки проведення перенесених матчів за участі ФК Карпати. Після обговорення питань було вирішено:

- перенесений матч 24 туру Favbet Ліги Карпати - Маріуполь відбудеться в Маріуполі 1 липня (початок гри заплановано на 19:00); також нагадаємо, що, відповідно до календаря змагань, 4 липня там же, в Маріуполі, відбудеться матч 29 туру Маріуполь - Карпати;

- перенесений матч 26 туру Favbet Ліги Карпати - Дніпро-1 відбудеться 8 липня в Дніпрі (час початку гри буде визначено додатково).

Строки проведення інших перенесених матчів Групи 2 Favbet Ліги будуть визначені на засіданні Дирекції УПЛ, що відбудеться 14 липня.

Раніше повідомлялося, що Назарина залишив львівські Карпати.