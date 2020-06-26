Захисник був занадто агресивний в спілкуванні з арбітром

У кінці матчу 27 туру Серії А із Сассуоло за друге попередження був вилучений захисник Інтера Мілан Шкріньяр.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Сьогодні Шкріньяр отримав 3-матчеву дискваліфікацію. Одна гра - за червону картку, ще дві - за занадто бурхливу реакцію на видалення та суперечки з арбітром.

У наступному матчі з Пармою також буде відсутній також наставник Інтера Антоніо Конте, у якого перебір жовтих карток.

Нагадаємо, Інтер втратив перемогу над Сассуоло у 27 турі Серії А.