ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу

УАФ отримає від ФІФА 1,5 млн доларів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виділить до 1,5 мільярда доларів на ліквідацію економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кожна асоціація федерації отримає основний грант в розмірі 1 млн доларів. Додатково буде виділено по 500 тисяч на розвиток жіночого футболу. Ще по 2 млн доларів буде виділено кожній конфедерації.

Решту коштів ФІФА направить на видачу безвідсоткових кредитів. Максимальний розмір позик для асоціацій складе 5 мільйонів доларів, для конфедерацій - 4 мільйони. Виділені ФІФА гроші можна використовувати для допомоги клубам, професійним лігам, а також іншим футбольним суб'єктам, які зазнали збитків через пандемію кронавірусу.

Нагадаємо, ФІФА зобов'язала Динамо погасити борг перед Мбокані.