 ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу

Сьогодні 13:30 237 0
УАФ отримає від ФІФА 1,5 млн доларів
ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу
#ФІФА

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виділить до 1,5 мільярда доларів на ліквідацію економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кожна асоціація федерації отримає основний грант в розмірі 1 млн доларів. Додатково буде виділено по 500 тисяч на розвиток жіночого футболу. Ще по 2 млн доларів буде виділено кожній конфедерації.

Решту коштів ФІФА направить на видачу безвідсоткових кредитів. Максимальний розмір позик для асоціацій складе 5 мільйонів доларів, для конфедерацій - 4 мільйони. Виділені ФІФА гроші можна використовувати для допомоги клубам, професійним лігам, а також іншим футбольним суб'єктам, які зазнали збитків через пандемію кронавірусу.

Нагадаємо, ФІФА зобов'язала Динамо погасити борг перед Мбокані.

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