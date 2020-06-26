Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вказав на вагу здобутого титулу чемпіонів АПЛ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Неймовірно, я такого не міг очікувати. З огляду на скільки Кенні Далгліш нас підтримував, це для нього. Він чекав цього 30 років. І для Стівена Джеррарда. Хлопці вами захоплюються, завдяки такій історії їх легко мотивувати.

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Це неймовірне досягнення для моїх гравців і велика радість для мене як тренера. Мені довелося чекати не 30 років, я працюю тут чотири з половиною роки, але яке це досягнення, особливо після трьох місяців перерви.

Знаю, що уболівальникам важко зараз залишатися вдома, але ми відсвяткуємо тоді, коли це буде можливо", - розповів Клопп.