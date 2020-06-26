 Топ-матчі вікенду: фініш Бундесліги та срібні розбірки в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Топ-матчі вікенду: фініш Бундесліги та “срібні” розбірки в УПЛ

Сьогодні 14:20 1141 0
Топ-матчі вікенду: фініш Бундесліги та “срібні” розбірки в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Футбол продовжує жити у нових умовах. І це виходить доволі бадьоро. Минулого тижня чіткі дати продовження своїх турнірів дав УЄФА. На нас очікує пекельний серпень! У проміжку з 5 по 23 число відбудуться 26 матчів плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А потім одразу переключаємося на кваліфікацію наступного євросезону.

Але не будемо завчасно проголошувати перемогу над пандемією. Дотримуємося правил, за можливості лишаємося вдома і насолоджуємося топовим футболом на екранах пристроїв.

Цих вихідних завершується чемпіонат Німеччини, там за тур до кінця ще є питання без відповідей. Переповнені інтригою Іспанія та Італія. В Україні Шахтар вже оформив четверте чемпіонство поспіль, але залишається боротьба за друге місце.

Поглянемо на центральні протистояння нового вікенду.

Вольфсбург – Баварія

Прогноз: індивідуальний тотал Баварії більше 2,5 голів. Коефіцієнт: 2,41

Неймовірна Баварія, неймовірний Ганс-Дітер Флік. Хтозна, якби Ковача звільнили раніше, можливо "Баварія" замахнулася б на рекорд Бундесліги за очками. А так у випадку перемоги над Вольфсбургом мюнхенцям забракне для цього 9 пунктів.

З одного боку, мотивація має бути більшою у "вовків", які ведуть заочну боротьбу із Гоффенгаймом за шосте лігоєвропейське місце. З іншого – це все таки Ліга Європи, а не Ліга чемпіонів. Принаймні, в останній грі "Вольфсбурга" із "Гладбахом" було помітно, що дійсно є мотивуючим фактором – "вовки" були биті "жеребцями" 0:3. Окремо цей матч буде цікавий українським вболівальникам. Адже попереду "Вольфсбург" ще очікує гра з "Шахтарем" у Лізі Європи.

"Баварія" у своїх перемогах досягнула автоматизму. Вдома, на виїзді, кадрові втрати, форма суперників – все це не має значення, все одно мюнхенці наберуть чергові три очки. Після цього туру на гравців "Баварії" очікує ще фінал Кубку проти "Байєра" та міні-відпустка, аби в серпні до плей-офф Ліги чемпіонів вони підійшли свіженькими. Важливо піти на відпочинок на мажорній ноті.

А ще є індивідуальні завдання: Томас Мюллер намагатиметься покращити свій же рекорд за кількістю асистів за сезон, Роберт Левандовський прагне збільшити рекорд голів для легіонерів за сезон. Тому передрікаємо щонайменше три м’ячі від "Баварії" – індивідуальний тотал більше 2,5 голів оцінено експертами Parimatch коефіцієнтом 2,41.

Сельта – Барселона

Прогноз: "Сельта" не заб’є. Коефіцієнт: 2,44

"Барселона" хоч і втратила лідерство у Прімері, але продовжує демонструвати дуже невластиву для себе надійність в обороні. П’ять поспіль клін-шитів в активі Тер-Штегена. Ще чотири матчі – і буде рекорд клубу.

І це не виглядає випадковістю. Так, із створенням моментів у самої "Барси" виникають складнощі, але хороший контроль м’яча залишає зовсім обмаль часу на атаки супернику. З цих п’яти сухарів реальні шанси забити мала лише "Севілья".

Ну а в нинішньої "Сельти" напад – один з найгірших у чемпіонаті. І це враховуючи нещодавні шість голів у ворота "Алавеса". Без них "Сельта" за забитими була б у самому низу. Чи випадковість то була? Спробуємо понадіятися, що так, і спрогнозуємо шостий поспіль матч "Барселони" на нуль.

Мілан – Рома

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,40

Обидві команди добре провели перші матчі після карантину. Рома здобула вольову перемогу над "Сампдорією", в "Мілана" почесна нічия у кубку проти "Юве" (ще й в меншості) та розгром Лечче.

Звичайно, не будемо поспішати із заявами про одужання "Мілана". Вони будуть передчасними, клуб лихоманить і після завершення сезону знову можуть бути радикальні зміни. Але просто тут і зараз у наставника Стефано Піолі справи йдуть непогано. Показово, що проти "Роми", яка веде безнадійну боротьбу за Топ-4, шанси команд на перемогу оцінюються однаково.

У такій мутній водичці є шанс виловити нічию. Причому вона має бути результативною, адже матчі "Роми" – це майже завжди гольова феєрія. Для відчайдухів радимо звернути увагу на точний рахунок 2:2 за 13,5, але самі оберемо більш спокійну ставку - просто нічия за 3,4

Десна – Динамо

Прогноз: перемога "Динамо". Коефіцієнт: 1,79

Матч "Динамо" проти "Колоса" – це відчутний удар по іміджу клубу. Сумнівність одинадцятиметрових додалася до непереконливої гри киян, навіть у більшості.

Але що є в "Динамо" останнім часом – це вміння реабілітуватися. Після поразки від "Шахтаря", яка продемонструвала велику різницю у класі команд, підопічні Миїайличенка завелися і обіграли "Зорю" та "Олександрію". Причому відчувалася саме спортивна злість, яка дуже допомогла перемогти непростих опонентів.

Подібного очікуємо і у 28-му турі. Відсутність у "Десни" дискваліфікованого Імерекова – як невеличкий бонус до обґрунтування. Цих вихідних "Динамо" має остаточно відчепити підопічних Олександра Рябоконя від боротьби за друге місце. Перемога "Динамо" у Чернігові оцінена аналітиками Parimatch коефіцієнтом 1,79.

Лестер – Челсі

Прогноз: прохід "Лестера". Коефіцієнт: 2,04

Якби цей чвертьфінал Кубка Англії було зіграно кілька місяців тому, то головним претендентом на перемогу був би "Лестер". Але два пост-карантинні матчі змінили котирування. "Челсі" у властивому для Лемпарда видовищному стилі здобув дві перемоги, у тому числі над "Ман Сіті". Лондонці стали героями заголовків, адже принесли "Ліверпулю" чемпіонство. Тоді як "Лестеру" і очки, і голи даються важко. 

І все-таки радимо подивитися на графік команд. "Челсі" доведеться грати через два дні на третій, а "Лестер" має більше часу на відпочинок. Майже впевнені, що тренер "Челсі" вдасться до серйозної ротації, тоді як наставнику "лисів" Роджерсу потрібно знову намацувати ігрові зв'язки – а для цього бажано випустити всіх найкращих. 

Тож загалом очікується рівний матч, але ми спрогнозуємо прохід "Лестера", спираючись на важкий графік їхніх суперників. 

 

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