Для нападника брестського Динамо Артема Мілевського головною помилкою у кар'єрі є те, що він не вибачився перед Олегом Блохіним.

Про це заявив агент футболіста Олександр Панков.

"Коли Артем посварився з Блохіним, він навіть чути це прізвище не міг. Зараз би він із задоволенням з Олегом Володимировичем побачився і поговорив.

Після цієї сварки Артем чесно і відкрито сказав, що найбільша помилка в його кар'єрі те, що він не вибачився перед ним. Він би досі грав в Динамо", - сказав Панков.