 Панков назвав головну помилку у кар'єрі Мілевського | Футбол | Champion.com.ua
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Панков вказав головну помилку у кар'єрі Мілевського

Сьогодні 09:40 403 0
Нападник шкодує про сварку з Блохіним
Панков вказав головну помилку у кар'єрі Мілевського
#Мілевський, #Панков

Джерело - zen.yandex.

Для нападника брестського Динамо Артема Мілевського головною помилкою у кар'єрі є те, що він не вибачився перед Олегом Блохіним.

Про це заявив агент футболіста Олександр Панков.

"Коли Артем посварився з Блохіним, він навіть чути це прізвище не міг. Зараз би він із задоволенням з Олегом Володимировичем побачився і поговорив.

Після цієї сварки Артем чесно і відкрито сказав, що найбільша помилка в його кар'єрі те, що він не вибачився перед ним. Він би досі грав в Динамо", - сказав Панков.

Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо перемогти Городею в 14 турі чемпіонату Білорусі.

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